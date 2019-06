Malore sul treno dopo la cena ai frutti di mare, corsa in ospedale

Era partito da Fermo in direzione Verona e prima della partenza si era concesso un piatto di frutti di mare. Poi il viaggio, durato però ben poco, visto che nei pressi della stazione di Ancona si è dovuto fermare. Un malore improvviso, con dolori lancinanti allo stomaco, probabilmente causato da un'intossicazione alimentare. L'uomo, un 40enne, è stato subito assistito dal personale delle ferrovie e da un medico che si trovava a bordo. Poi sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l'ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per lui tanto spavento ma per fortuna le sue condizioni dopo una terapia farmacologica sono tornate alla normalità.