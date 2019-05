Stramazza al suolo in piazza, choc alla Fiera di San Ciriaco

ANCONA - Stava passeggiando lungo piazza del Papa, quando ha accusato un malore ed è stramazzata al suolo. Paura nel pomeriggio di oggi ad Ancona, durante la Fiera di San Ciriaco. Protagonista della vicenda una donna, che improvvisamente ha perso conoscenza finendo a terra. Alcuni passanti hanno subito allertato il 118 con gli uomini della Croce Gialla di Ancona che sono intervenuti poco dopo. La donna è stata subito stabilizzata in attesa dell'arrivo dell'automedica. Poi il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, dove si trova in condizioni molto gravi ma sembrerebbe non in pericolo di vita.