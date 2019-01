Non risponde al telefono, la trovano priva di conoscenza in casa: corsa in ospedale

Allarme alle Palombare dove una donna non rispondeva al telefono da diverse ore. Sulle prime si è pensato che non sentisse lo squillo ma poi, con il passare del tempo, è salita la preoccupazione. Un famigliare è andato a casa e ha trovato la donna a terra.

Con ogni probabilità si è trattato di un malore. La donna era priva di sensi. Sul posto le squadre del 118 e della Croce Gialla di Ancona con automedica e ambulanza per la corsa, in codice rosso avanzato, in ospedale.