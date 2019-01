Ordina una bevanda al bar, poi perde i sensi: è gravissima

Era da poco entrata in un bar di piazza Roma, ad Ancona, quando dopo aver ordinato un succo di frutta ha accusato un malore ed ha perso i sensi. Paura ieri pomeriggio per una donna di 83 anni, che ora si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette. A riportare la notizia il Corriere Adriatico.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il barista che ha visto la signora versarsi tutto il succo di frutta addosso. A quel punto, come ha spiegato la titolare del locale, è stato allertato il 118 ma sfortunatamente la donna non si è ripresa.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO