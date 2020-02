Infarto al distributore, uomo si accascia: salvato in extremis dal 118 e dai carabinieri

I soccorritori del 118 e i carabinieri hanno soccorso un uomo colto da infarto in strada e gli hanno salvato la vita.

E’ accaduto attorno alle 13 nei pressi del distributore Esso Nathy Bar di via Metauro, a Torrette. Due pattuglie del Radiomobile di Ancona e un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano erano di passaggio quando hanno visto il sessantenne di Monte San Giusto che nel parcheggio dell’area di servizio chiedeva aiuto perché si sentiva male.

Il soggetto, cardiopatico e già operato al cuore, è andato in arresto cardiaco mentre veniva caricato in ambulanza. E’ stato portato a Torrette e salvato in extremis.