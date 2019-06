Sale su una scala per dei lavori, poi il malore: paura per un operaio

Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina ad Ancona in piazza Don Minzoni. Un operaio di 35 anni, addetto alla manutenzione della fibra ottica per un'azienda dello jesino, è stato colto da un malore mentre si trovava sopra una scala. Per sua fortuna si è subito reso conto che qualcosa non andava ed è riuscito a scendere in tempo. I suoi colleghi lo hanno poi aiutato ed hanno allertato il 118. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. L'operaio è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma non è per fortuna in pericolo di vita.