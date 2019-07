Caldo da svenire, pensionata si accascia in strada e finisce all'ospedale

Temperatura stabilmente sopra i 30 gradi, umidità elevata, afa insopportabile. E’ un caldo da svenire. Ed è proprio per colpa del clima bollente che una pensionata anconetana questa mattina si è sentita male in strada. E’ crollata a terra, spossata e priva di forze, fin quasi a perdere i sensi.

E’ finita all’ospedale con i classici sintomi del colpo di calore la 70enne soccorsa dal 118 in via Cristoforo Colombo, attorno alle 11, proprio di fronte alla banca. Sul posto è intervenuto il personale dell’automedica insieme a un equipaggio della Croce Gialla. La donna fortunatamente si è ripresa subito, rispondendo bene alle prime cure, ma per accertamenti è stata accompagnata al pronto soccorso di Torrette: le sue condizioni non sono giudicate preoccupanti.