Malore in auto, riesce ad accostare e chiamare i soccorsi: poi la corsa in ospedale

E' stato portato in ospedale dopo che un malore lo aveva costretto ad accostare mentre era alla guida della propria auto. E' successo questa mattina alle 10, nella zona della Caffetteria, a pochi chilometri dall'ingresso del capoluogo. Protagonista un uomo di 71 anni, che improvvisamente ha capito che qualcosa non andava, fermandosi al lato della carreggiata. Sul posto sono stati chiamati gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Per lui un probabile problema cardiaco. L'uomo per fortuna non è in pericolo di vita.