Perde i sensi in mare, grave un bimbo

Malore in acqua per un bambino che rischia di affogare e perde i sensi, poi la corsa al Salesi in codice rosso. E’ quanto accaduto stamattina sulla spiaggia di Marcelli di Numana, dove un bambini di 5 anni, mentre faceva il bagno, ha perso i sensi. Panico per la scena che si sono trovati di fronte i genitori, lì a pochi passi dal bimbo. L'allarme è scattato poco dopo le 11,30. Per fortuna i primi soccorsi sono arrivati all’istante da parte di diversi operatori sanitari presenti sulla spiaggia.

Poi sono arrivati i rianimatori del 118 che gli hanno fatto riprendere i sensi. Il bimbo è stato poi portato al Pronto Soccorso del Salesi in condizioni critiche. Non rischia la vita al momento ma la prognosi è riservata e potrebbe essere sciolta solo nelle prossime 24-48 ore.