Malore a bordo e la barca va alla deriva, corsa in ospedale per l'armatore

ANCONA - I sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti alle ore 10:00 circa, su richiesta della Guardia Costiera, per soccorrere un uomo di 74 anni su una piccola imbarcazione incagliata sugli scogli poco fuori il porto. Raggiunta l'imbarcazione, l'uomo è stato portato in banchina per i primi soccorsi in collaborazione con gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica. La persona è poi stata trasportata all'ospedale di Torrette in codice rosso avanzato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO