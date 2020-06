Non risponde alle chiamate, i soccorritori si arrampicano al terzo piano e la trovano a terra

ANCONA - Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina in un appartamento di via Piave, ad Ancona. A dare l'allarme è stata una donna, preoccupata perchè da ore la mamma non le rispondeva al telefono. Sul posto i vigili del fuoco che si sono arrampicati fino al terzo piano e sono entrati in casa, trovando la signora a terra. Con l'ausilio del personale del 118 la donna è stata portata in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

