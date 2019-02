Malore tra i passeggeri, anziano soccorso nell'autobus: poi la corsa in ospedale

Momenti di paura questa mattina, intorno alle 11, in via Giordano Bruno all'interno di un autobus di linea. Un anziano di 93 anni è stato colto da un improvviso malore e si è accasciato a terra. Il personale di Conerobus, presente nel mezzo, lo ha prontamente soccorso, aspettando poi l'arrivo dei sanitari. Sul posto anche gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed il medico del 118 che lo ha stabilizzato. L'uomo è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'Inrca di Ancona.

