Accusa un malore, lo trovano privo di sensi vicino ad una panchina: è grave

Riverso a terra e privo di sensi. E' stato trovato così un uomo di 62 anni, che questa mattina intorno alle 10.30 ha accusato un malore lungo corso Carlo Alberto. Ad accorgersi sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato il 118. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica.

Il 62enne non si è sentito bene ed ha provato ad appoggiarsi su una panchina. Purtroppo non ce l'ha fatta, è scivolato ed è caduto a terra perdendo i sensi. Il medico lo ha stabilizzato sul posto e la Croce Gialla lo ha accompagnato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette, dove attualmente è ricoverato. Le sue condizioni sono gravi.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO