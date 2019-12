Morta dopo esser stata in discoteca, le riempivano bicchiere a ripetizione: video choc

Un video girato dagli amici in cui si vede lei bere a ripetizione al bancone del locale, mentre il barman le continua a riempire il bicchiere di alcol. E’ la scena ripresa dai telefonini al Rio Club (ex Sui), la sera in cui è morta Mairead O’Connor Breffni, la 30enne irlandese annegata dopo essere caduta dalla passerella del mega yacht attraccato ai cantieri della Isa Palumbo e su cui lavorava. Quei video sono nelle mani degli agenti della Squadra Mobile che, guidati dal capo Carlo Pinto, indagano per il reato di omicidio. Ad aprire un fascicolo il pm Irene Adelaide Bilotta (foto in basso), al lavoro per ricostruire nei minimi dettagli le ultime ore della donna irlandese, prima di quella caduta fatale, per capire se ci possano essere delle responsabilità penali. Una tragedia, questo è certo, ma gli inquirenti sono convinti, non solo che Mairead fosse ubriaca, ma che fosse stata anche indotta a bere più di quanto non avrebbe fatto se fosse stata da sola, che questo possa aver avuto un peso nel drammatico finale di quella notte e che la prova di tutto sia proprio in quei video sequestrati e finiti negli atti di indagine.

Una versione da sempre rigettata dai proprietari del Rio che, dopo la chiusura imposta dal Questore di Ancona Claudio Cracovia, riaprirà a seguito del ricorso al Tar proposto dagli avvocati Maurizio Miranda e Federica Battistoni. Anche loro hanno in mano delle immagini in cui si vede Mairead al bancone del bar, ma sembrerebbe tutt’altro che ubriaca.

Di sicuro quella notte qualcosa è successo è l’alcol potrebbe aver giocato un ruolo decisivo. Altrimenti perché la ragazza irlandese sarebbe caduta in acqua senza poter riuscire a stare a galla? Gli investigatori non hanno dubbi: è stata fatale la caduta dalla passerella che l’avrebbe portata a bordo dell’imbarcazione. Il destino l’ha aspettata al rientro da una serata in discoteca, dalla quale se ne sarebbe andata da sola, lasciando all’ex Sui le 3 persone con cui aveva trascorso la serata, senza neppure passare al guardaroba per prendere la sua giacca. «Vado un attimo al bagno» avrebbe detto ai suoi amici. Poi nessuno ha più visto Mairead viva. I sommozzatori del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza hanno scandagliato il fondale alla ricerca di eventuali oggetti utili alla ricostruzione della dinamica. Niente. Forse la verità sulla morte di Mairead è tutta in quei filmati e nelle immagini della videosorveglianza dei locali di Marina Dorica, anch’essi in mano agli investigatori.

Gallery