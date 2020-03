Dai bar agli anziani: così Maila reinventa il menù per chi non può muoversi

CHIARAVALLE - Reinventarsi anche nei momenti di difficoltà può essere la chiave di volta di una piccola impresa, soprattutto se allo slancio imprenditoriale si unisce la solidarietà verso il prossimo: è la storia di Maila Perugini, chiaravallese di 34 anni, titolare dell'azienda Pranzo Express di Senigallia. Maila nella vita prepara pasti pronti da distribuire in molti bar e ristoranti del centro e nord Italia. La sua è un'azienda cresciuta pian piano, familiare, che conta 15 dipendenti e 6 furgoni per le consegne. «Ad un certo punto - spiega - quando il virus ha invaso Milano tre settimane fa mi sono trovata con una marea di disdette. Non potevo più lavorare e avevo i frigoriferi stracolmi di roba. Mi sono domandata come sarei uscita da quella situazione»: Ed è così che allo sonforto è subentrata la grinta: «Qualche giorno fa mi ha chiamata una signora di Roma che aveva sua madre di 82 anni a casa da sola a Chiaravalle. Voleva sapere se potevo consegnarle il pranzo a domicilio. Ed è così che in mezz'ora ho preparato un menù e gliel'ho inviato via mail. Da lì è venuta l'idea di realizzare Ma che buoni, piatti pronti freschi e buoni come a casa».

Nel frattempo, però, l'azienda non ha mai smesso di pensare ai meno fortunati: «Sentivo la necessità di aiutare sia gli anziani che non possono muoversi che i nostri eroi in prima linea - prosegue la titolare - così ho deciso di sostenere la raccolta fondi per l'ospedale di Chiaravalle. Ogni 10 euro di spesa, 1 euro sarà devoluto alla raccolta fondi. Purtroppo Chiaravalle è uno di quei poli dimenticati, dove in questo momento il personale è in grave difficoltà perché mancano i macchinari ed anche i più importanti dispositivi di protezione individuale».