Rubano le password per cambiare i voti sul registro elettronico: sospesi 15 studenti

Rubano le password ai professori per ritoccare i voti sul registro elettronico. A finire nei guai 15 studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Macerata che ora sono stati sospesi dalle lezioni per due settimane. I fatti risalgono allo scorso mese di dicembre e si sta valutando se far scattare la denuncia per accesso abusivo a sistema informatico.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte della polizia che dovrà ora capire come gli studenti siano arrivati ad avere le credenziali d'accesso.