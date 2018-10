Lupi girano a pochi metri dal palasport, i residenti li riprendono con il cellulare

Alcuni lupi sono stati avvistati nelle scorse ore nella zona adiacente al palasport tra Villa e Chucchiarello ad Osimo. A riprenderli un imprenditore che ha immortalato gli animali mentre camminavano nei pressi del PalaBaldinelli. Per fortuna in quella zona difficilmente ci sono persone che passeggiano in orari notturni e quindi i lupi non hanno dato problemi a nessuno. La paura però rimane, visto che questa non è la prima segnalazione.