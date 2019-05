Ludopatia, arriva il progetto di Adiconsum “Non fare della tua vita un gioco”

Sabato 25 maggio fa tappa al Viale della Vittoria di Ancona “Non fare della tua vita un gioco“, il progetto nazionale coordinato da Adiconsum e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzato in partnership con le Associazioni dei Consumatori A.E.C.I. Lazio e Codici, con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare i consumatori in generale, ma in particolare i giovani tra i 15 e i 25 anni, al gioco responsabile, solidale e legale, promuovendo di contro l’attività sportiva e i suoi ideali di correttezza, lealtà, sacrificio, trasparenza e rispetto delle regole del gioco, per prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia e le altre forme di disagio ad essa correlate.

La tappa anconetana, che fa seguito a quelle di Roma, Milano, Cagliari e Genova, si svolgerà sabato 25 maggio alle ore 15 con raduno presso Viale della Vittoria (ultimo stand a circa metà strada tra Comune e Piazza Diaz). Attraverso il percorso ludico-esperienziale proposto raggiungeremo il fine di informare e sensibilizzare i giovani partecipanti sul fenomeno della ludopatia: significato, rischi, conseguenze. Inoltre, utilizzando il percorso e lo sport si vuole promuovere uno stile di vita sano e di benessere per il singolo e per la comunità. Tutto il percorso sarà infatti un grande gioco che tramite attività ludiche farà scoprire ai partecipanti come “essere protagonisti e non dipendenti” dal gioco. Grazie alla collaborazione con Amova (Associazione Medaglie d’Oro al Valore Olimpico), i ragazzi potranno incontrare un testimonial d’eccezione: la pluricampionessa italiana di scherma Susanna Batazzi, alla quale potranno porre domande e chiedere autografi. Sarà presente Antonio Mastrovincenzo, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche. È possibile iscriversi alle attività di gioco tramite il link presente nei siti di Cisl Marche e Adiconsum Marche.