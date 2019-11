Lutto nella baia, è morto Luciano Moresi: per tutti era il Re della grigliata

Addio al “re della griglia”. La baia e il mondo della ristorazione piangono Luciano Moresi, storico titolare della Trattoria Mezzavalle. Aveva 83 anni. Si è spento nella notte tra domenica e lunedì nella clinica cardiologica dell’ospedale di Torrette. Lascia la moglie Gabriella, con cui aveva festeggiato pochi giorni fa le nozze d’oro, e la figlia Sonia, avvocatessa del foro di Ancona.

Costruì il locale negli anni ’60, quando Mezzavalle era ancora incontaminata: nasceva come un piccolo punto di ristoro per pescatori e bagnanti, col tempo è divenuto una trattoria apprezzata anche da vip e miliardari che Luciano andava a prendere direttamente sugli yacht ormeggiati al largo per caricarli a bordo del suo moscone e accoglierli nella sua trattoria (ceduta nel 2007 ai nuovi gestori) per offrirgli piatti squisiti preparati dalla moglie e dalla figlia. Ma la grigliata di pesce la faceva sempre lui, era la sua specialità.

I funerali si terranno domani (giovedì 14 novembre) alle ore 11 nella chiesetta del Poggio, frazione in cui è cresciuto da ragazzo.