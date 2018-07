Luciano Maculan il nuovo presidente del Rotary Club di Falconara

Passaggio di consegne al Rotary Club di Falconara tra il presidente uscente Oscar Simoncelli e Luciano Maculan, 55 anni (li compirà domani, domenica 8 luglio), imprenditore nel settore siderurgico e già vicepresidente della pallavolo falconarese nell'epoca d'oro della serie A. La Cerimonia del Martelletto si è tenuta nei giorni scorsi al ristorante delle Rose a Marina di Montemarciano. Designato come presidente incoming lo scorso dicembre, Maculan ha partecipato due sabati fa alla consegna di un defibrillatore alla farmacia Benigni di Palombina Vecchia e ha già annunciato l'acquisto di un nuovo apparecchio che sarà destinato a Castelferretti. "Nel corso del mio mandato – ha detto – voglio proseguire con i service già avviati e puntare su altri dedicati ad anziani e disabili. È anche mia intenzione coinvolgere ragazzi e ragazze, giovani professionisti cui far conoscere la nostra associazione per cercare di avvicinarli e coinvolgerli: su di loro dobbiamo puntare perché sono il nostro futuro. A livello di Distretto 2090 il Club di Falconara è considerato uno dei più virtuosi tanto che il governatore ha investito 6 nostri soci (Francesca Porcedda, Paolo Lovascio, Alessandra Lenzi, Massimo Fonti, Rodolfo Mattioli e Ugo Borgani) con incarichi distrettuali".