Tranciata la linea elettrica durante i lavori, black out nel quartiere: problemi a tv e radio locali

Una fiammata alta diversi metri dal cantiere e poi il black out in una buona parte del quartiere. E’ quanto accaduto stamane alla Baraccola di Ancona. Erano esattamente le 11,20 quando, all’interno di un cantiere in cui sarà costruito un nuovo edificio commerciale tra via Grandi e via Zuccarini, è successo qualcosa. Stando a quanto raccontato dagli operatori sul posto, una perforatrice avrebbe tranciato i cavi di una delle principali linee elettriche. Un errore dovuto al fatto che, stando alle mappe in mano agli operai, quel cavo non sarebbe dovuto essere lì.

Fatto sta che il contatto devastate tra il metallo e la corrente, ha generato una fiammata nel cantiere e mezzo quartiere è senza luce da quell’ora. Sul posto, dalle 12 circa, sono arrivate le squadre dei tecnici dell’Enel. Intanto però ci sono locali interi senza luce e ci sono stati problemi anche per televisioni e radio locali, le cui sedi sono proprio nella zona industriale coinvolta.