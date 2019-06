Una perizia sul cavo che ha ucciso Luca, la tragedia ripresa in diretta dalle spycam

C’è attesa per i funerali di Luca Rizzeri, il giovane papà che ha perso la vita ieri mattina in porto, durante le fasi di ormeggio di una nave container alla banchina 23. La data non è stata ancora fissata perché si attende che il medico legale completi gli accertamenti esterni (non si tratta di un’autopsia, che la magistratura non ha disposto) sul corpo dell’agente marittimo. Per una tragica coincidenza potrebbero tenersi giovedì, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 34 anni: la chiesa, salvo ripensamenti, sarà quella delle Grazie, quartiere in cui viveva con la moglie Giuliana e due bambini.

Intanto, proseguono le indagini degli uomini della Capitaneria di porto, coordinati dalla procura. Sono stati completati gli interrogatori dell’equipaggio che si trova a bordo della container ship Bf Philipp, ferma nel porto dorico. Presto potrebbero spuntare i primi indagati, anche se al momento la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio colposo. Le telecamere hanno ripreso l’intera scena dell’incidente: si vede Rizzeri mentre si allontana dalla banchina e viene raggiunto dalla frustata mortale. La verità è proprio nella cima-killer sequestrata dagli inquirenti, che si è spezzata all’improvviso durante la fase di attracco della nave e ha colpito al collo Luca, senza lasciargli scampo. Il pm Rosario Lioniello ha disposto un accertamento tecnico sui due tronconi del cavo: l’incarico verrà affidato a un perito che dovrà chiarire se si è trattato di una tragica fatalità o di un problema di usura, il che lascerebbe presupporre delle precise responsabilità da parte di chi doveva occuparsi della manutenzione dell’imbarcazione.