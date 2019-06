Ucciso da una cima in porto, fissati i funerali di Luca Rizzeri

Si terranno venerdì (14 giugno) alle ore 10,30 nella parrocchia delle Grazie i funerali di Luca Rizzeri, l’agente marittimo ucciso in porto dalla frustata della cima spezzata di una nave container. In tanti porteranno l’ultimo saluto al giovane papà di due bambini che domani avrebbe compiuto 34 anni. La salma, infatti, è stata messa a disposizione dei familiari dopo gli ultimi accertamenti tecnici eseguiti dal medico legale e dagli ispettori dell’Asur, anche se sulle cause del decesso non ci sono dubbi. La camera ardente, invece, è stata allestita per questo pomeriggio, a partire dalle 14,30, all'obitorio di Torrette.

Le indagini della procura si concentrano sul cavo sequestrato dagli uomini della Capitaneria di porto. Il pm Rosario Lioniello, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, intende accertare le cause per cui la cima si è spezzata all’improvviso, durante la fase di ormeggio della nave di proprietà di un armatore genovese: un problema di manutenzione o un errore nella manovra? Presto potrebbero spuntare i primi indagati.