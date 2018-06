«Ancona, you're beautiful», LP apre il festival Spilla

Cantante, musicista, interprete ma soprattutto performer: il concerto di Lp, all'anagrafe Laura Pergolizzi, ha aperto in grande stile la dodicesima edizione del festival Spilla alla corte della Mole mercoledì 27 giugno. Nonostante il nome italianissimo Lp in realtà è nata nel 1981 a Long Island e ha incantato per una sera il pubblico anconetano con la sua voce sconfinata e il suo fischio così riconoscibile. Ad accompagnarla una band così potente e talentuosa da far tremare i muri del Lazzaretto.

Oltre ai successi più grandi come Other People o Lost on you, l'artista italoamericana ha suonato e cantanto per un'ora e mezzo molti dei brani tratti dai suoi ultimi album come Death Valley, Tightrope e Muddy Waters. Inoltre, circa a metà del concerto, ha intonato un pezzo tutto nuovo dal titolo Dreamer: "E' la prima volta - ha spiegato in inglese la cantante - che suono questa canzone in pubblico" e, appena sono partite le note del brano, il pubblico si è come infiammato e non ha smesso di ballare, cantare e condividere questo momento emozionate e adrenalinico. A proposito di condivisioni, ad Lp non è certo sfuggito lo splendido paesaggio dall'alto della città dorica e deciso di postare nel pomeriggio una storia su Instagram commentando: "Ancona, you're beautiful".

Infine, durante la performance, non sono mancate le scuse dell'artista ai fan accorsi da tutta Italia per la mancata presenza al concerto di Roma che si sarebbe dovuto tenere il 26 giugno all'auditorium Parco della musica. La causa dell'annullamento della data è stata il volo Alitalia annullato da Los Angeles verso la Capitale.