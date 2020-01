«La mia ex vuole uccidersi», i poliziotti corrono da lei che nega: «Non ci penso proprio»

«Dovete intervenire, la mia ex fidanzata vuole uccidersi per la delusione d'amore». E' stata questa la chiamata arrivata martedì scorso alla centrale di polizia. Dall'altra parte della cornetta un uomo visibilmente preoccupato per la sua ex, che secondo lui in quel momento aveva un intento suicida.

Come da prassi i poliziotti sono subito corsi nell'abitazione della donna che quando li ha visti è rimasta sorpresa. L'ex fidanzata infatti si trovava nell'appartamento insieme ad un'amica e, nonostante la delusione d'amore, era molto tranquilla: «Nonostante la delusione per la nostra storia non ho mai pensato, neanche lontanamente, a gesti estremi».