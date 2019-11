Lotto, un terno da decine di migliaia di euro per un fortunato giocatore

Centrato un terno da 33.750 euro a Senigallia, in provincia di Ancona, grazie alla combinazione 2, 6, 53 giocata sulla ruota di Bari. Il 10eLotto ha invece regalato un 8 da 30mila euro a San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, grazie a un'estrazione frequente. Complessivamente il concorso di sabato ha dispensato vincite per oltre 29,1 milioni di euro, i premi centrati dall'inizio dell'anno salgono a 4 miliardi 756 milioni di euro