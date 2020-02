Lotto, maxi vincita ad Osimo: premio per oltre 55mila euro

Finisce a Fisciano, in provincia di Salerno, la più alta singola vincita conseguita al lotto nell'ultimo concorso, pari a 22.500 euro per effetto di un terno sulla ruota di Napoli, a fronte di una giocata di 5 euro. Ma l'importo più alto - come riporta l'agenzia Agimeg - è stato vinto a Osimo, dove cinque schedine identiche hanno fruttato 11.250 euro l'una, per un totale di 56.250 euro grazie ai numeri 10-48-50-55 della ruota di Bari.

Il 10eLotto premia invece Brescia con 100 mila euro grazie a un 'nove' doppio numero Oro realizzato mettendo in gioco dieci numeri su un'estrazione frequente. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno già assegnato premi per un totale di 898 milioni di euro