Estratti i biglietti vincenti della lotteria della solidarietà promossa e organizzata dal Summer Jamboree Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 con la Lega del Filo d’Oro con i fantastici premi Smeg della linea 50’s Style.

L’intero ricavato dalla vendita dei biglietti pari ad euro 4.902,00 è devoluto in parti uguali al partner etico del Festival la Lega del Filo d’Oro, da oltre 50 anni al fianco delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, ed alla Fondazione Caritas Senigallia Onlus attiva sul territorio attraverso una fondamentale attività di promozione e sostegno di iniziative volte a far fronte ai vari bisogni emergenti.

L’estrazione si è svolta, come da regolamento, nella giornata di lunedì 1 ottobre alle ore 15,30 presso il Comune di Senigallia alla presenza del Sindaco Maurizio Mangialardi, di Alice Russell e Maria Giulia Agostinelli per la Lega del Filo d’Oro e degli organizzatori del Summer Jamboree Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini.

Questo l’elenco dei numeri di serie vincenti:

Primo premio (Frigorifero + Congelatore) biglietto estratto n. 1036

Secondo premio (Frigorifero silver) biglietto estratto n. 0539

Terzo premio (Frigorifero) biglietto estratto n. 2097

Quarto premio (Frullatore) biglietto estratto n. 2042

Quinto premio (Frullatore) biglietto estratto n. 0594

Sesto premio (Bollitore) biglietto estratto n. 1976

Settimo premio (Bollitore) biglietto estratto n. 0725

Ottavo premio (Bollitore) biglietto estratto n. 3207

L’elenco sarà pubblicato anche sul sito www.summerjamboree.com e sul sito www.legadelfilodoro.it

I possessori dei biglietti fortunati potranno attestare la vincita e procedere alla richiesta premi con due modalità:

Presentare di persona il biglietto integro e originale presso la sede Lega del Filo d’Oro – Via Linguetta 3, 60027 Osimo oppure spedire il biglietto con raccomandata A/R (a rischio del possessore) presso Lega del Filo d’Oro – Via Linguetta 3, 60027 Osimo. Si richiede l’indicazione delle proprie generalità e copia di un proprio documento di identità.

In caso di mancata richiesta entro il 31.12.2018 i premi verranno devoluti alla Lega del Filo d’Oro onlus.

I premi saranno spediti, salvo diversa indicazione del vincitore, presso la residenza indicata nel documento di identità del vincitore. La spedizione a carico dell’azienda Smeg Spa è a titolo gratuito.

Per il settimo anno consecutivo, la Lega del Filo d’Oro è stata partner etico del Summer Jamboree, la cui XIX edizione si è svolta dall’1 al 12 agosto scorsi a Senigallia. Un legame che ogni anno si rinnova e rafforza quello tra la Lega del Filo d’Oro e il Summer Jamboree che permette di sensibilizzare e far conoscere la realtà delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali ad un numero sempre maggiore di persone.

L’Associazione è stata presente al Festival con tante iniziative dedicate ad adulti e bambini: dai laboratori musicali alle esperienze sensoriali uniche nel loro genere, passando per la lotteria con i premi firmati Smeg messi in palio dal Summer Jamboree che di intesa con la Lega del Filo d’Oro ha voluto condividere i proventi ricavati in parti uguali con la Fondazione Caritas Senigallia Onlus.