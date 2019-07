Festival del Mosciolo, la lotteria della Croce Rossa di Ancona: tutti i numeri vincenti

È giunto al termine il IV Festival Del Mosciolo al quale la CRI Comitato di Ancona ha partecipato diffondendo la cultura della prevenzione e i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Grande chiusura con l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria di beneficenza. Tanti i fantastici premi che i fortunati vincitori si sono aggiudicati.

Ecco di seguito i numeri vincenti :

1* Premio – Biglietto n. 574

2* Premio – Biglietto n. 505

3* Premio – Biglietto n. 632

4* Premio – Biglietto n. 854

5* Premio – Biglietto n. 096

6* Premio – Biglietto n. 287

7* Premio – Biglietto n. 737

8* Premio – Biglietto n. 766

9* Premio – Biglietto n. 789

10* Premio – Biglietto n. 939

11* Premio – Biglietto n. 504

12* Premio – Biglietto n. 299.

I premi potranno essere ritirati direttamente presso i locali dell’associazione sita in Via Del Commercio n 7 – Ancona (AN) 60100 - 071 281 0484, entro e non oltre il 30.7.2019 come da regolamento pubblicato sulla pagina Facebook Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona.