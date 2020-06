Crisi respiratoria, portata all'ospedale in elicottero: ragazza in gravissime condizioni

LORETO - Una ragazza di 21 anni di Loreto è ricoverata in gravissime condizioni a Torrette dopo una crisi respiratoria. I medici l’hanno dovuta intubare ed è arrivata all’ospedale regionale priva di conoscenza. L’allarme è stato lanciato dai familiari, ieri attorno alle 17,30. Da Torrette si è alzata subito in volo l’eliambulanza ma, vista la difficoltà ad atterrare in prossimità dell’abitazione, i soccorritori si sono calati dall’alto con il verricello. La situazione è apparsa subito molto critica: la giovane è stata intubata e trasferita d’urgenza a Torrette, dove ora lotta tra la vita e la morte. Le cause del malore non sono ancora chiare.

