Macabra scoperta al Bed&Breakfast, trovato un cadavere: indagano i carabinieri 

Una persona è stata trovata senza vita in un Bed&Breakfast di Loreto, a poca distanza dal Santuario. A fare la macabra scoperta è stata questa mattina la donna addetta alle pulizie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Osimo, il reparto scientifico dei carabinieri e la polizia locale. Gli investigatori sono al lavoro per risalire all’identità della persona e alle cause del decesso. Al momento non si esclude che la morte sia stata causata da un’aggressione, ma è tenuta in seria considerazione anche l’ipotesi del suicidio.