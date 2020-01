Ruba nel forno, poi va a casa della titolare: «Mi sono trovata faccia a faccia col ladro»

Sente i rumori, si affaccia e trova un ladro impegnato a scardinare la finestra.

Esperienza da brividi per la titolare di una panetteria di Loreto. Si è trovata faccia a faccia con il malvivente, all’apparenza giovane e con una cuffia in testa, presumibilmente lo stesso che poco prima era entrato nel suo negozio, un forno della zona industriale di via Brodolini.

Erano circa le 20 quando il ladro ha forzato la porta d’ingresso del negozio per rubare il fondo cassa, poche decine di euro. Evidentemente non soddisfatto, ha deciso di andare direttamente a casa dei titolari. «Ho sentito dei rumori, mi sono affacciata e mi sono trovata davanti al ladro», ha scritto la donna su un gruppo Facebook, lanciando l'allarme. Le è bastato gridare per metterlo in fuga.