Loreto, risparmio sulla Tari grazie al successo del “porta a porta”

Una famiglia a Loreto quest’anno risparmierà 60 euro di tassa sui rifiuti rispetto alla media italiana. Tra il 2015 e il 2019 la media nazionale della Tari, come certifica uno studio effettuato dal servizio delle politiche territoriali della Uil, è aumentata mediamente dell’1,6%. Nel medesimo lasso temporale, invece, Loreto ha fatto registrare una graduale diminuzione: se nel 2015 una famiglia formata da quattro componenti con una casa di circa 80 metri quadri versava 269 euro, nel 2019 ne verserà 244 - a fronte di una media nazionale che ammonta, sempre nel 2019, a 302 euro (296 euro nel 2015). La progressiva riduzione delle quote Tari riscontrata in questi anni permette così alle famiglie lauretane un significativo risparmio del 6%.

Ottimi risultati, questi, dovuti essenzialmente al successo registrato dalla pratica della raccolta differenziata. Se nel 2018 Loreto aveva raggiunto il 75%, a giugno del 2019 si è già arrivati al 75,79% (nel 2017 si contava il 65%). “Ringraziamo innanzitutto i cittadini che si sono impegnati molto seriamente ed i risultati ottenuti in termini economici sono visibili a tutti avendo potuto ridurre il pagamento della Tari - ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Pamela Flamini - ma sottolineiamo anche, e soprattutto, l’importanza di questi risultati in termini di sostenibilità per il territorio. È infatti grazie a questo senso civico che è stata ridotta sensibilmente la produzione dei rifiuti indifferenziati, da 2.220.650 chili nel 2017 siamo arrivati a 1.670.840 chili nel 2018”.

Inoltre, i costi per il servizio di nettezza urbana si sono ridotti da 1.833.333,00 a 1.730.000,00 euro nel 2018. Dati che consentono una previsione per il 2019 di 1.695.000,00 euro. Dunque una riduzione di 140.000,00 euro circa, che sta portando ad ottenere risparmi non solo per le famiglie ma anche per le attività commerciali produttive del territorio. Un successo su più fronti, quello del porta a porta, che sembrerebbe proprio innescare un circolo virtuoso di riduzioni e risparmi, sia economici che ambientali.