Loreto, consegnate le Civiche Benemerenza anti Covid

L’amministrazione comunale di Loreto ha voluto dedicare una serata ed un riconoscimento a quelle realtà che si sono distinte per abnegazione e coraggio durante i mesi della pandemia e che hanno saputo dare una risposta pronta sul territorio. Il riconoscimento è stato consegnato l'altra sera al parco della Rimembranza alla Protezione Civile, Caritas, dalla Croce Rossa, dall'Istituto Comprensivo Solari, dall'Ordine dei Medici della provincia Ancona, dalla Asur Marche, dai dipendenti comunali e dall'Avis.

«Un grazie particolare va comunque a tutti i medici di Loreto che hanno lavorato in maniera encomiabile e alle famiglie del territorio che hanno dovuto rispondere ad una così grave emergenza» ha dichiarato il sindaco Paolo Niccoletti. Oltre al sindaco e all'amministrazione comunale erano presenti alla manifestazione il Prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, l'Arcivescovo di Loreto Monsignor Fabio Dal Cin e l'assessore regionale alla Cultura e turismo Moreno Pieroni. La premiazione ha così riconosciuto il lavoro e l’impegno di chi in prima linea ha cercato di contenere in qualche modo gli effetti della diffusione del Coronavirus, che tra marzo e aprile non aveva dato né tregua né respiro.