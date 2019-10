Spintona i carabinieri e sfugge al controllo: era stato espulso dall'Italia 4 anni fa

Avrebbe dovuto lasciare l’Italia 4 anni fa, dopo un decreto di espulsione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona il 10 novembre 2015. Per questo ha reagito in modo violento quando i carabinieri gli si sono avvicinati per un normale controllo. Prima ha spintonato uno dei militari, poi si è dato alla fuga a piedi nel tentativo di non essere identificato, ma alla fine è stato rincorso e arrestato.

E’ accaduto ieri pomeriggio a Loreto, all’interno di un centro commerciale. In manette è finito un 31enne tunisino, residente a Porto Sant’Elpidio. I carabinieri di Loreto l’hanno tratto in arresto per resistenza e per l’inottemperanza al provvedimento di espulsione.