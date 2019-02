Lorenzo, Seby e gli altri in lotta contro un tumore: il grande cuore degli italiani che donano

Lorenzo Farinelli ha 34 anni e viene da Ancona, è un medico di professione e attore per passione. "Ciao a tutti. Posso chiedervi il favore di ascoltarmi per pochi minuti? Voglio vivere, mi date una mano?". Con questa frase, così diretta e potente, inizia il suo video di presentazione pubblicato nei giorni scorsi su GoFundMe. Lorenzo ha un linfoma non-Hodgkin, chemio-resistente, e la sua ultima speranza è riposta in una terapia sperimentale chiamata Car-T, molto diffusa negli Stati Uniti e con buone probabilità di successo. Per poter seguire questa strada servono 500mila euro. Oltre a lui, come racconta Today.it, ci sono le storie di Sebastiano e Calogero.

Oltre alla lotta contro un male terribile, c'è una cosa che accomuna Lorenzo, Sebastiano, Calogero e chi come loro cerca di rialzarsi urlando al mondo di voler continuare a vivere. Attraverso i loro amici e parenti hanno chiesto aiuto su GoFundMe, una piattaforma gratuita di raccolta fondi per cause benefiche e solidali. "Negli ultimi giorni sta accadendo qualcosa di eccezionale, senza precedenti, sulle nostre campagne su cancro e ricerca", dice Elisa Liberatori Finocchiaro, responsabile di GoFundMe Italia e Sud Europa.

LEGGI L'INTERVISTA ALLA RESPONSABILE DI GOFUNME

E LE STORIE DI SEBASTIANO E CALOGERO SU TODAY.IT