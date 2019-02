Corsa contro il tempo per salvare Lorenzo, tutti i metodi di pagamento della raccolta fondi

E’ iniziata una gara di solidarietà che sta coinvolgendo Ancona, la provincia, le Marche chiamando a raccolta anche contributi dall’Italia e l’estero per salvare Lorenzo Farinelli, il medico e attore anconetano malato di tumore che, dopo tutte le cure sperimentali del caso, ha bisogno di fondi per accedere ad una cura sperimentale che potrebbe fare a Milano, ma che forse sarà costretto a ricercare all’estero. E se fino a ieri, giorno del lancio della raccolta fondi, l’unica modalità possibile di pagamento era l’uso della carta di credito sulla piattaforma “GoFundme”, oggi sul sito dedicato a Lorenzo www.salviamolo.it, gli amici di Lollo hanno reso note altre modalità per andare in contro a chi non si sente a proprio agio con i pagamenti online e con internet in generale.

Lorenzo malato di tumore, il suo appello è struggente: «Non voglio morire, aiutatemi» - VIDEO

Resta valida la piattaforma Gofundme

GoFundMe è la piattaforma sulla quale abbiamo lanciato la campagna. Abbiamo un rapporto diretto ed abbiamo trovato una grande disponibilità da tutto il Team che ringraziamo. Si dona tramite carta di credito e qui potete trovare informazioni sui costi del servizio.

Paypal

PayPal è un famoso servizio di pagamento online sulla quale abbiamo attivato un conto neutro solo per le donazioni. Si può donare se si ha un conto paypal (saldo, carte, conto corrente associato all’account) o anche tramite carta di credito e quipotete trovare informazioni sui costi del servizio.

Postepay di PosteItaliane

PostePay è il servizio di Poste Italiane. Il link al bottone è per effettuare la donazione online. E’ anche possibile effettuare la donazione tramite la APP per cellulari Poste Pay. E’ anche possibile donare recandosi di persona presso tutti gli uffici postali o da un qualsiasi tabacchi a questi dati:

Carta: Postepay Evolution

Titolare: Giovanni Farinelli (il papà di Lorenzo)

Numero Carta: 5333 1710 8037 8405

Codice fiscale del titolare : FRNGNN53E08A271P

Bonifico bancario

E’ inoltre possibile sostenere la raccolta delle donazioni tramite bonifico bancariosu un nuovo conto dedicato alle donazioni, usando l’online banking della vostra banca o recandovi presso un ufficio del vostro istituto bancario a queste coordinate:

Beneficiario: Giovanni Farinelli (il papà di Lorenzo)

IBAN: IT 39D 36 081 05 138 29 290 789 29 14

Causale: (il vostro messaggio per Lorenzo)

Volete fare di più?

Chi ha un'attività, un bar, una palestra, un ufficio, un'azienda, può diffondere la richiesta di aiuto per Lorenzo andando sul sito salviamolo.it dove si può scaricare e stampare il volantino (IN ALLEGATO ALL'ARTICOLO) e farlo girare su qualunque bacheca o luogo di diffusione possibile e immaginabile. Intanto gli amici di Lorenzo si stanno organizzando con iniziative e punti di raccolta in varie attività che saranno pubblicate sul sito in una sezione in allestimento. In ogni caso, per garantire la totale trasparenza, gli amici di Lollo si raccomandano di non svolgere iniziative indipendenti ma di contattare sempre la propria iniziativa alla mail info@salviamolo.it.

Allegati