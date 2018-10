Lorella Cuccarini, dopo lo show un saluto ai baby pazienti del Salesi

Ad Ancona per lo spettacolo sul palco del teatro delle Muse, tra una prova, lo show e un pranzo nella baia di Portonovo Lorella Cuccarini non ha mancato di portare sorrisi e doni ai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Salesi. Ieri l'attrice ha scelto di passare la mattinata tra i reparti accompagnata dal direttore della Fondazione Salesi e dagli operatori del gioco terapeutico che tutti i giorni sono al fianco dei piccoli pazienti.

Lorella è voluta passare ovunque è stato possibile andare fin anche in rianimazione, soffermandosi con ognuno molto più del tempo di un sorriso. Il grande spirito di solidarietà che la vede vicino da sempre a tante situazioni di fragilità è stato anche il motore che l’ha guidata in tutti i reparti. E in chiusura la Cuccarini è andata a salutare anche Estrabot , il robot amico dei bimbi del Salesi.