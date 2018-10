Logical System fa cerchio sull’IT alla Rotonda sul mare

Quarta edizione per gli “stati generali” dell’Information Technology dal titolo “Improve Your IT” promosso da Logical System, software house di Jesi leader nell’ITC, da 365 Servizi, Termentini, Websolute e Wispone e in programma domani, giovedì 4 ottobre dalle ore 9, alla Rotonda sul Mare di Senigallia (AN).

All’appuntamento parteciperanno oltre 50 aziende dell’IT del centro Italia. Obiettivo: analizzare gli sviluppi del settore alla luce delle novità hardware e software introdotte dall’Industria 4.0, degli sviluppi normativi legati alla privacy (come l’entrata in vigore della direttiva europea per il Registro Trattamento Dati, il cosiddetto GDPR) e delle nuove richieste del mercato. “Le Marche – dichiara Filippo Moscatelli, presidente Logical System – si stanno delineando come polo d’eccellenza del comparto dell’Information Technology e dell’Internet of Things. L’appuntamento di domani propone risposte originali e performanti alle richieste dell’aziende che insistono non solo nel territorio marchigiano ma che sono capaci di essere competitive nel mercato nazionale e internazionale del settore”.

Tra gli esempi portati sul tavolo di “Improve Your IT” anche Microsoft Dynamics NAV, software gestionale per le medie imprese proposto da Logical System che integra funzionalità ERP (Enterprise Resource Planning) complete, strumenti di Business Intelligence e reportistica. A illustrare funzionalità e personalizzazioni della soluzione ERP internazionale sarà Gabriele Gasparetti, socio e Operations Manager di Logical System. Protagonisti dell’incontro saranno anche le altre aziende promotrici e quelle sponsor (tra cui Fujitsu) che si alterneranno sul palco centrale della location dalle 9 alle 13 per analizzare tematiche come: la protezione dei device mobili; la centrale VoIP su misura per la tua azienda; la crittografia nella mail; la Virtuale appliance “Dimension”; i requisiti HW per i nuovi ambienti iper-convergenti; le App per le multifunzioni Ricoh; il sistema Audit nell’epoca della GDPR; iper-convergenza; LinkedIn Social Strategy. Nel pomeriggio, dalle 15, appuntamento con l’ultima fase del convegno “Ask the expert” dedicata al confronto diretto tra aziende e vendor che si svolgerà nell’area espositiva.