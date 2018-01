Ferrovia Ancona-Roma, Lodolini: «La Regione prenda in mano il contratto di servizio»

«Il problema dei disservizi sulla tratta ferroviaria Ancona-Roma richiede una posizione forte della Regione Marche che deve riprendere in mano il contratto di servizio con Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana. Noi saremmo al suo fianco». Ecco l’ipotesi di lavoro proposta dal deputato anconetano Emanuele Lodolini per provare a dare una svolta alle problematiche di coloro che scelgono il treno per raggiungere il Capoluogo.

«Non è una minaccia che la Regione deve fare, ma una necessità. Molto abbiamo fatto, le abbiamo provate tutte. Serve una svolta però. Da utente sono stato testimone per 5 anni delle criticità e, aprendo un tavolo, i parlamentari sarebbero certamente a fianco del Presidente Ceriscioli. Aggiungo infatti – ricorda Lodolini – che il Parlamento non ha trascurato la questione anzi ha spinto per il miglioramento apportato al materiale rotabile e per il raddoppio sulla tratta Montecarotto-Castelbellino-Castelplanio-Cupramontana, importante ma non sufficiente».

La perdita di passeggeri che hanno scelto altre modalità di trasporto dipende dal servizio, sostiene il deputato: «Basta con il dire che non ci sono i passeggeri. I passeggeri non ci sono perché non il servizio non è sempre all’altezza degli standard minimi. Del resto, se a livello di trasporto regionale i dati sono in crescita, è soprattutto da ascrivere alla qualità del servizio ed alla puntualità dei convogli. La Orte - Falconara – ha concluso Lodolini - è una delle infrastrutture più importanti e strategiche per la Regione Marche, un vero ponte fra Ancona e Roma, fra l'Adriatico e il Tirreno, come indicato anche dal Libro Bianco dei Trasporti, il cui collegamento è molto migliorato a livello stradale con il completamento dei lavori della Quadrilatero previsti per il prossimo luglio che ha collegato Perugia ad Ancona».