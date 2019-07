Una birra di charme a Marinadorica, nasce La Scotta: un nuovo locale per gli anconetani

La birra vaporizzata sulle ostriche per un aperitivo di charme al Triangolone di Marinadorica. Si chiama La Scotta il nuovo locale del porto turistico anconetano che aprirà con una festa di inaugurazione aperta alla città.

La Scotta nasce dall’incontro di due brillanti imprenditrici: Giovanna Merloni, che a Fabriano produce da anni birra agricola con il marchio Ibeer, e Silvia Piergigli, bartender con decenni di esperienza alle spalle e ultimamente dietro il bancone della sua ultima creatura, Il Corallino di Falconara. Silvia ha lavorato molto sulle birre di Giovanna ideando veri e propri cocktail a base di birra, andando a reinterpretare anche i grandi classici come lo Spritz, il Negroni e l’Americano, ad esempio. Una partnership, quella tra le due imprenditrici, che ha tutta l’intenzione di portare una ventata di novità per gli avventori di Marinadorica con un servizio curato, aperitivi e dopocena con prodotti di alta qualità. Già sabato La Scotta sarà alle prese con il catering della Conero Tuna Cup, la competizione di pesca al tonno con equipaggi da tutta Italia che anima l’estate anconetana già da 9 edizioni. Una battesimo di fuoco per presentare subito il miglior biglietto da visita di Marinadorica e dell’intera città di Ancona.