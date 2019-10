Senza autorizzazioni e sistemi di sicurezza carenti, il locale notturno deve chiudere

“Gravi carenza sia sotto il profilo delle autorizzazioni che in materia di prevenzione incendi”. Per questo venerdì sera, dopo un controllo, Polizia e Vigili del fuoco hanno imposto la sospensione della licenza ad un locale notturno di Senigallia. In particolare come nel locale si praticassero attività di spettacolo non autorizzate e non in linea con il numero di spettatori massimi consentiti dalle autorizzazioni di cui era in possesso il titolare del locale. Carenze anche in materia di prevenzione antincendi, e diversi dispositivi di sicurezza non funzionanti. Per quanto riguarda la materia del lavoro, il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha effettuato una approfondita verifica sulla posizione dei lavoratori, riservandosi ulteriori accertamenti se dovessero emergere situazioni di irregolarità. Dunque sospensione dell’attività, che potrà riprendere solo se le procedure per la regolarizzazione della posizione dell’attività dovessero andare a buon fine.

Il blitz si inserisce nell’ambito delle più ampie attività di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza dei locali pubblici, in cui si svolgono attività sottoposte al rilascio della licenza conforme alla normativa imposta dal testo unico di pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei lavoratori. In particolare, le attività di controllo effettuate hanno riguardato tre locali pubblici. Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente circa 100 persone, tra il personale lavorante ed i clienti dei rispettivi locali.