«I tuoi figli fanno troppo rumore!». Va dalla vicina e sfonda la porta a spallate

Sfonda a spallate la porta della vicina perché i figli, giocando, fanno troppo rumore.

E’ dovuta intervenire la polizia in un condominio di Brecce Bianche per placare l’ira del 32enne, denunciato per danneggiamento e violazione di domicilio. E’ accaduto ieri sera, attorno alle 22. A chiamare il 113 è stata la donna, spaventata. «Correte, venite subito, mi stanno sfondando la porta» gridava al telefono. Subito sul posto sono piombate le Volanti.

Gli agenti hanno bloccato l’uomo che, piuttosto agitato, ancora inveiva contro la vicina, accusandola di non badare ai rumori provocati dai giochi dei figli. A forza di prendere a spallate e calci la porta d’ingresso, era riuscito ad aprirla. Una volta entrato, si è messo a urlare contro la donna. Il 32enne è stato portato in questura e denunciato.