Lite in strada, si bastonano davanti ai passanti: uno di loro era ai domiciliari

Furiosa lite in strada a colpi di bastone. E' questo quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona in via Cristoforo Colombo, dove alcuni passanti hanno segnalato agli agenti la presenza di due individui che stavano litigando tra loro a colpi di bastone.

Dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti i poliziotti si sono messi alla ricerca dei due, trovando poco dopo un uomo che corrispondeva alla descrizione fatta dai testimoni, che si nascondeva tra le auto in sosta. Un soggetto già conosciuto alle forze dell'ordine che in quel momento doveva trovarsi agli arresti domiciliari. Non pago di quanto successo, l'uomo prima di essere fermato ha tentato di divincolarsi colpendo gli agenti con calci e pugni. L'aggressore, un italiano di 37 anni, è stato poi portato in Questura ed arrestato per resistenza a P.U. ed evasione dai domiciliari.