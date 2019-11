Caos in tabaccheria per un Gratta e Vinci, scoppia una lite: arrivano i carabinieri

Voleva riscuotere a tutti i costi la vincita. Peccato che il suo biglietto non fosse quello fortunato.

Caos ieri sera in una tabaccheria di Falconara, sulla Flaminia. Un cittadino straniero, all’orario di chiusura, si è messo a litigare con il titolare sventolando un Gratta e Vinci: pretendeva una somma di denaro, sicuro di aver vinto. A nulla sono valse le spiegazioni del tabaccaio. Ne è nato un diverbio piuttosto acceso che ha convinto il commerciante a chiamare il 112, temendo una reazione violenta del cliente su di giri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Falconara per riportare alla calma lo straniero esagitato. I militari l’hanno identificato - era in regola con i documenti - e invitato ad andarsene dalla tabaccheria, dopo avergli fatto capire che, purtroppo per lui, il Gratta e Vinci di cui era in possesso non gli avrebbe regalato nemmeno un euro.