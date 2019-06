Mollato in strada dall'amico dopo una lite, rischia di essere investito dalle auto

Venerdì sera attorno alle 20,30 due pattuglie dei carabinieri della Stazione di Marzocca e del Nucleo Radiomobile di Senigallia sono dovute intervenire in via Adriatica sud, a Marzocca, in quanto al centralino del 112 era stata segnalata la presenza sulla statale di un uomo che parlava al telefonino urlando e che intralciava il traffico, costringendo le auto a brusche frenate.

I carabinieri giunti sul posto hanno identificato un 42enne residente ad Ancona che era molto agitato. Dopo averlo condotta alla calma, l’uomo ha spiegato ai carabinieri di essere arrivato a Marzocca con un amico che, dopo un litigio per futili motivi, lo aveva lasciato per strada e non sapeva come fare per ritornare ad Ancona. I carabinieri sono riusciti a contattare il cognato del 42enne che dopo qualche tempo è arrivato sul posto per soccorrerlo e aiutarlo a tornare a casa.