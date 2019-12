Lei è ubriaca e chiede altro alcol, il titolare si rifiuta e scatta la lite: entrambi in ospedale

Era ubriaca ma voleva continuare a bere alcolici. Al rifiuto del titolare del locale è andata su tutte le furie prendendolo a schiaffi e graffiandolo. Furiosa lite questa notte in piazza Rosselli, dove una donna marocchina ha pensato bene di aggredire il titolare del negozio perchè quest'ultimo si era rifiutato di venderle altro alcol.

La lite si è poi spostata fuori dal locale dove a quel punto ad avere la peggio è stata la donna, trasportata dagli operatori del 118 al pronto soccorso con ferite guaribili in 10 giorni. Anche il gestore del negozio ha dovuto ricorrere alle cure mediche visto che aveva riportato escoriazioni. Sulla vicenda indaga la polizia dorica, intervenuta sempre in piazza Rosselli poche ore prima, per sedare un'altra lite tra un cliente ed il titolare di un negozio.