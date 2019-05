Furiosa lite tra padre e figlio, spunta il coltello da cucina: arriva la Polizia

Una lite furiosa, culminata con il figlio che prende il coltello da cucina e minaccia di morte il padre. E' questo quanto successo ieri sera, in un appartamento di piazza Ugo Bassi, ad Ancona. Il giovane, nord africano di 24 anni, era già stato arrestato per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale e per questo non poteva avvicinarsi alla casa di famiglia..

Incurante di ciò nella serata di ieri ha raggiunto suo padre, scatenando una furiosa lite con l'uomo. Ad un certo punto la situazione è talmente degenerata che il figlio ha preso un coltello da cucina puntandolo contro il genitore. Per fortuna qualcuno ha chiamato la Polizia, intervenuta poco dopo, che ha sedato gli animi ed ha evitato il peggio. Per il 24enne è scattata la denuncia per minaccia aggravata e per essersi avvicinato all'abitazione nonostante la misura dell'Autorità Giudiziaria.