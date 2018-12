Lite furiosa nella notte di Natale, morde la mano del marito e gli stacca un pezzo di dito

La lite sfocia in una vera e propria aggressione ed un uomo perde un pezzo del suo dito. E' questo quanto successo ad Ancona durante la notte di Natale. Protagonista una famiglia originaria del Ghana che vive in un appartamento in pieno centro storico. I due dopo essersene dette di tutti i colori sono passati alle maniere forti, con la donna che ha preso a morsi la mano del marito e gli ha staccato un pezzo del dito. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e medicato. L'uomo però ha preferito non farsi trasportare in ospedale.