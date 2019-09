«Se mi multi ti stacco la testa a morsi». Furbetto della sosta denunciato per minacce

«Se mi hai fatto la multa ti stacco la testa a morsi, ho già menato a due della stradale». E’ con queste parole che un 32enne anconetano si è rivolto a un ausiliario del traffico: sorpreso senza ticket per il parcheggio blu, l’ha intimidito nella speranza che non elevasse la contravvenzione.

Non solo il “berretto giallo” non si è fatto spaventare dal furbetto della sosta, ma l’ha segnalato alla polizia che, grazie al numero di targa dell’auto con cui è sgommato via, l’ha rintracciato e denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Toti, nel cuore del rione Adriatico. Sul posto sono intervenute le Volanti della questura che hanno intercettato il 32enne, il quale ha ammesso di aver avuto la discussione con l’ausiliario del traffico, ma di non averlo minacciato né ingiuriato. La sua versione non è comunque bastata per evitare la denuncia.